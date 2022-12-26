Marmaris'te iş yerinin duvarına çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolcu minibüsünün bir iş yerinin duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Okhan K'nin kullandığı 48 BB 4034 plakalı yolcu minibüsü, Hisarönü Mahallesi Bozburun Kavşağı'nda yoldan çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki 5 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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