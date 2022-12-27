Muğla'da kursiyerler, ürünlerini engelli öğrencilere destek için bağışladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Marmaris Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, yıl boyunca hazırladıkları ürünleri Köyceğiz'deki özel öğrenciler için bağışladı.



Köyceğiz Kültür ve Sanatevi'nde eğitim gören özel öğrencilerin, el emeği hazırladıkları sığla sabunları satışa çıkarıldı.



Geliri öğrencilerin eğitimi için harcanacak etkinlik kapsamında, Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri de yıl boyunca ürettikleri ürünleri Köyceğiz'deki engelli öğrenciler için gönderdi.



Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Kaçar, yaptığı açıklamada, özel öğrencilere destek olmak için ürettiği el emeği göz nuru ürünleri gönderen kursiyerlerine teşekkür etti.



Öğrencilerin, Köyceğiz Kültür ve Sanat Evinde sığladan ürettikleri sabunları sattığını ifade eden Kaçar, "Geliri tamamen öğrencilere dağıtılıyor. Biz de Marmaris Halk Eğitim Merkezi olarak bu özel çocuklara katkı sağlamak adına kursiyerlerimizin ürettiği ürünleri oraya gönderdik, geliri o çocukların olacak." değerlendirmesinde bulundu.





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