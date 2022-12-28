Muğla'da salça bidonuna gizlediği uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça bidonuna gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe girişinde bir araçta narkotik köpeği "Hera" ile arama yaptı.

Aramada, salça bidonuna gizlenmiş bir kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ​​​​​​​

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