Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında devriye sırasında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot durduruldu. Lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.





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