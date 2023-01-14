Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi, Bodrum'da başladı

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MUĞLA (AA) - Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.



Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun birinci ayağına, 28 teknede farklı illerden 250 sporcu katıldı. Bodrum açıklarında IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere üç sınıfta düzenlenen yarışlarda, birinci ayak ilk gün mücadelesinde yelkenliler, coğrafi rotada yelken açtı.

Yelkenciler, Görecek Burnu açıklarından başlayıp Köçek sığlığı dönülerek tekrar Görecek Burnu açıklarında sona eren yaklaşık 10 millik rotada mücadele etti. Şamandıra dönüşlerinde teknelerin birbirine yakın ilerlemesi heyecanlı anlar yaşattı. İlk gün yarışlarının sonunda ekipler, marinaya döndü.

Yarışçılardan Yağmur Can Okanar, AA muhabirine, ilk günü hatasız tamamladıklarını söyledi.

Yarışların başlaması için bir süre rüzgarın yeterli hızda esmesini beklediklerini belirten Okanar, "Keyifli yarış oldu. İnşallah devamı da güzel olur. Ekibimde İstanbul ve İzmir'den gelenler var." diye konuştu.

Ekibinin Bodrum ve Ankara'dan yarışçılarla oluştuğunu ifade eden Pelin Aybatan da mükemmel bir yarış geçirdiklerini aktardı.

Organizasyon, 13-14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek son etap mücadelesinin ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

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