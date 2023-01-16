Bodrum açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu, Karaada'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 30, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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