Bodrum'da spor yaparken fenalaşan genç hayatını kaybetti

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde spor yaparken fenalaşan 19 yaşındaki Bulut Algül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ortakent Mahallesi'nde ailesine ait otelin balkonunda spor yapan Bulut Algül, aniden fenalaştı.

Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babası eski AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yılmaz Algül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Algül'ü ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti.

Algül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haberi alan yakınları ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, otele gelerek Yılmaz Algül'e taziyelerini iletti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.