Muğla Olgunlaşma Enstitüsü depremzedeler için üretiyor

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MUĞLA (AA) - Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde bulunan usta öğreticiler tarafından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere panço, atkı, bere, boyunluk, pantolon, kaban, pijama, battaniye ile çocuklar için oyuncak üretiliyor.

Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına yoğun destek veriliyor.

Depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından birliktelik örneği sergilenerek, yardım kampanyaları yürütülüyor.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım kampanyalarının yanında meslek liseleri ve Olgunlaşma Enstitüleri de kolları sıvadı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde kurulan atölyelerde yaklaşık 30 usta öğretici depremzedeler için panço, atkı, bere, boyunluk, pantolon, kaban, pijama, battaniye ile çocuklar için oyuncak üretiliyor. Yapılan kıyafet ve oyuncaklar paketlenerek deprem bölgesine gönderilecek.

- Meslek Lisesi fırınında 20 bin çörek üretiliyor

Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan fırın atölyesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere ilk etapta 20 bin çörek hazırlandı. Besin değeri yüksek ve uzun süre tazeliğini koruyan çörekler deprem bölgesine gönderilecek.

Enstitü Müdürü Mehmet Keleş, AA muhabirine, yaşanan depremin acısını çok büyük hissettiklerini söyledi.

Depremzedelere yardım için kolları sıvadıklarını belirten Keleş, "İlk andan itibaren "ne yapabiliriz?" diye arkadaşlarımızla irtibata geçtik. Birer battaniye olarak yola çıktık. Atkı, bere, panço, eşofman takımı, çocuklar için oyuncak gibi üretimler gerçekleştiriyoruz. Soğuk hava koşullarında onları koruyacak eşyalar üretmeye başladık. Üretimlerimiz Milli Eğitim Müdürlüğümüz tırı ile yarın sabah yola çıkacak." diye konuştu.

Usta öğretici Zeynep Karacan da bölgedeki depremzedelere ellerinden geldiği kadar karınca kararınca şal üretmeye çalıştıklarını belirterek, "İnşallah onları ısıtabiliriz." dedi.

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