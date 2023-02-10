Hatay'da depremde hayatını kaybeden polis ve 2 kızının cenazesi Marmaris'te defnedildi

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MUĞLA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren polis Emine Çankır ve 2 kızının cenazesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Emine (41) ve Ömer Çankır ile kızları Şevval Nur (15) ve Elif Ceren (10) Hatay'daki evlerinin enkazında kaldı.

Depremin ardından arama kurtarma ekiplerince enkazdan Emine Çankır ve kızlarının cansız bedeni çıkarılırken, Ömer Çankır yaralı kurtarıldı. Yaralı polis memuru Çankır, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tedavi altına alındı.

Polis Emine Çankır ve kızlarının cenazesi, yakınları tarafından Marmaris ilçesine getirildi.

Armutalan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Emine Çankır ve kızlarının cenazesi, Armutalan Kabristanlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına polis Çankır'ın babası emekli polis Yaşar Altıok ve yakınlarının yanı sıra Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı (Marmaris Garnizon Komutanı) Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, emniyet ve jandarma ekipleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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