Muğla'da depremzede çocuklar için otelde sinema etkinliği düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen afetzedelerin çocukları için otelde sinema etkinliği düzenlendi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz'in sahibi olduğu, Gümbet Mahallesi'ndeki otelde konaklayan depremzede ailelerin çocukları, mısır ve içecekle beyaz perdede çizgi film izledi.



Depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte otel çalışanları, çocuklara servis yaptı.







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