Muğla'da depremzede çocuklar yararına ikinci kez kitap mezadı düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde ikinci kez düzenlenen kitap mezadının geliri, depremzede çocuklara bağışlanacak.

Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bir restoranda gerçekleştirilen mezada kitapseverler ilgi gösterdi.

Mezadın yöneticisi Kazım Yazırlıoğlu, AA muhabirine, alınan kitapların sembolik olacağını, gelirin Muğla'ya gelen depremzede çocuklar için kullanılacağını söyledi.

Yazırlıoğlu, toplumsal travmaların yardımlaşma, dayanışma ve kültürle aşıldığını belirterek, mezatta hiç kitap almayan katılımcıların çıkışta ücretini kendisinin belirleyeceği bir kitap almasını istediklerini belirtti.

Mezada katılan İngiliz Simon Poucher, Türk insanının bu büyük felaketten başarıyla çıkacağını ifade etti.

Poucher, 6 yıldır Menteşe'de yaşadığını belirterek, "Depremzedeler için kan bağışında bulunmak istiyorum ancak yaşlı olduğum için alınmıyor. Kan bağışlayarak yardımcı olamadım. Şimdi mezada katılarak depremzedelere yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Bu dönemi geçtikten sonra da ihtiyaç devam edecek. O zaman da yardımda bulunacağım." diye konuştu.

Depremzede çocuklar için her hafta yapılması planlanan mezada kitap bağışlarının kabul edileceği belirtildi.

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