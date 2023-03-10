Muğla'da depremzede çocuklar ata binerek moral buluyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen ailelerin çocukları için düzenlenen etkinliklerle depremin etkileri bir nebze azaltılmaya çalışılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından kente gelen depremzedeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Turgutreis KYK Yurdu'na yerleştirildi.

Muğla Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik liderleri, çocuk ve yetişkinlerin ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösteriyor.

Şahidi Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilen çocuklar, gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin eşliğinde Ula ilçesi Ataköy Mahallesi'ndeki Padok Atlı Spor Kulübü'nde ata binerek farklı bir deneyim yaşadı.

Padok Atlı Spor Kulübü baş antrenörü ve yönetim kurulu üyesi, milli binici Hasan Gökhun Çilingir, depremzede çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Birlik beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacağız. Projemiz haftanın iki günü devam edecek." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, yurtlarda misafir edilen depremzede çocuklar için planlı olarak antrenörler ve gençlik liderleri eşliğinde sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yapıldığını, çocukları depremin etkisinden uzaklaştırarak keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



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