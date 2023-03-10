Muğlalı çiftçilerin bağışladığı çam balı, zeytinyağı, et ve süt ürünleri depremzedelere ulaştırılacak

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MUĞLA (AA) - Muğla'da üreticiler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerdeki depremzedelere ulaştırılmak üzere çam balı ve zeytinyağı yardımında bulundu.

Muğla ve ilçelerindeki birlik, oda ve hayırseverler tarafından toplanan ürünler Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Burada düzenlenen törende konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketi nedeniyle Muğla üreticisinin verdiği dayanışma örneğinin, Türkiye'ye umut olduğunu söyledi.

Saylak, deprem bölgelerinden Muğla'ya gelen misafirlerin ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ettiklerini belirterek, "Depremin ardından, 'Damla Damla Zeytinyağı' projesini başlattık. Ziraat Odalarımız, birliklerimiz ve ilçe tarım personelimizle kapı kapı üreticilerimizi dolaştık. Üreticilerimiz müthiş bir duyarlılık gösterdi ve bugüne kadar 13 ton 500 kilogram zeytinyağı toplandı. Zeytinyağlarımızı ramazan öncesi­­nde depremzedelere ulaştıracağız." dedi.

Süt üreticilerinin de bir günlük sütlerini bağışlayarak bugüne kadar 100 ton süt topladığını, bunun 50 tonunu peynir yapacaklarını anlatan Saylak, Ramazan öncesi hazırlayacakları gıda kolileriyle peynirleri de misafirlere vereceklerini dile getirdi.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından "çocuklarımız bal yesin, sofraları tatlansın" sloganıyla 11 bin 848 kavanoz balın hazırlandığına işaret eden Saylak, su ürünleri balıkçıları tarafından toplanan balıkların da mezatta satıldığını, toplanan 900 bin liranın da depremzedeler için AFAD'a bağışlandığını söyledi.

Deprem bölgesine çitçiler için 9 tır yem gönderdiklerini anlatan Saylak, hayırseverler tarafından bağışlanan 95 küçükbaş ve 6 büyükbaş hayvanın Denizli Et ve Süt Kurumunda kavurma yaptırılarak bölgeye ulaştırıldığını ifade etti.





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