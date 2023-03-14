Bodrum'da evinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gümüşlük Mahallesi'nde O.F.B'nin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.



Evde yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu maddesi ve hapı, hassas terazi, uyuşturucu öğütme aparatı, 79 parçadan oluşan kenevir üretmek için kullanılan iklimlendirme ve ışık sistemi, sıvı gübre, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler, ve pala ele geçirildi.



Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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