18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü

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ANTALYA/MUĞLA/ISPARTA/BURDUR (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur ile ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da Uncalı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Saygı duruşu, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Antalya Valisi Ersin Yazıcı, şehitlik özel defterini imzaladı.

Yazıcı ile beraberindekiler şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, dua etti. Program Atatürk Kültür Merkezi'de öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklerle devam etti.

Kemer ve Serik ilçelerinde de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törenlerde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda konuşmalar yapıldı.

"Çanakkale destanı" konulu ilkokul, ortaokul ve liseler arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Muğla

Muğla'da Menteşe ilçesindeki Şehitler Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve beraberindekiler katıldı.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, törende yaptığı konuşmada, deprem felaketleri nedeniyle buruk bir anma etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çanakkale ruhunun utançla yaşam yerine onurla ölümü tercih edenlerin savaşı olduğunu belirten Taşkesen, "Çanakkale Savaşı maneviyatın maddiyatı yendiğini, güçlü orduların yoklukla mücadele edenler karşısında aciz kaldığını, 276 kilogram top mermisini sırtında taşıyan Seyit onbaşıların, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' şuuruyla vatan toprağı için çarpışmış kahramanların destanı olmuştur." dedi.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Tavlı, beraberindekilerle Muğla'daki şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda da anma programı gerçekleştirildi. Daha sonra üniversite yerleşkesindeki Ali Rıza Hakses Cami'nde Mevlidi Şerif programı icra edildi.

Bodrum ilçesinde Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolga Yamalı, Adalet Komisyonu Başkanı Engin Koç, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli, Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Kemal Berber ve gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören, askerlerin saygı atışı ile sona erdi.

Marmaris ilçesinde Atatürk Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninde de askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Deniz Binbaşı Berdan Aktürk yaptı.

Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, anıta çelenk bıraktı.

Törenin ardından Armutalan Kültür Merkezi'nde İçmeler Hacı Ali Akın Anadolu Lisesi, Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan anma programı gerçekleştirildi.

18 Mart 2023 Çanakkale Şehitleri ve depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Dalaman ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Deniz Albay Okan Mumcu, Şehit ve Gaziler Derneği temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Fethiye Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, ilkokul öğrencileri "Çanakkale Geçilmez" konulu şiirleri okudu.

Törenin ardından Özer Olgun Kültür Merkezinde "Şehitlerimiz" konulu tiyatro oyunu sergilendi.

- Isparta

Isparta'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, İl Müftüsü Bayram Şahin'in duasıyla başladı.

Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gazi ve şehit yakınları katıldığı törende çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Baruş, Çanakkale zaferinin dünyada eşi benzeri olmayan bir destan olduğunu belirterek, "Aziz şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı bu vatan topraklarını canımız pahasına korumak en büyük görevimizdir." dedi.

- Burdur

Burdur Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende şehitler anıtına çelenk bırakıldı, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı.

Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutlamanın ve kutsal vatan için canlarını feda eden şehitlerin gününü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Mailoğlu, "Çanakkale zaferi, askerlerine taarruzu değil ölmeyi emreden büyük Atatürk'ün, vatan ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, gazilerimizin, topyekun milletimizin zaferidir." dedi.

Mailoğlu, beraberindeki protokol üyeleri ve şehit anneleriyle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit uzman jandarma kıdemli çavuş Hakan Aktürk'ün annesi Aysel Aktürk de dua etti. Oğlunun 8 yıl önce şehit olduğunu dile getiren Aktürk, "Çanakkale şehitlerimiz, evlatlarımız. Vatanı bize emanet ettiler." diye konuştu.

Tören, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından sona erdi.





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