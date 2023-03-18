Muğla'da depremzede çocukların katılımıyla "Anlamlı bir destandır Çanakkale" etkinliği düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıldönümü dolayısıyla depremzede çocukların da katıldığı "Anlamlı bir destandır Çanakkale" temalı atölye çalışması gerçekleştirildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte, depremzede çocuklar gönüllü gençler ile sanat eğitmenleri koordinasyonunda ozalit kağıt üzerine savaş sahnelerinin yer aldığı resimler çizdi.

Tek bir temadan çizimlerini gerçekleştiren çocuklar, seramikten mini Atatürk büstleri de yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, gazetecilere, Çanakkale Zaferi ruhuyla yaptıkları çalışmaların ülke ve millet için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çalışma sonunda çocuklar yaptıkları mini seramik Atatürk büstlerini ailelerine hediye etti.

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