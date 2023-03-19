Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Fethiye, Ortaca, Menteşe Milas ve Bodrum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 235 lira ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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