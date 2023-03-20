Depremzede çift, Fethiye'de evlendi

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremler nedeniyle evleri yıkılan Zehra Kaygas (28) ile Serkut Yaşar (35), misafir olarak konakladıkları Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaevine girdi.

Ailesiyle Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Serkut Yaşar, depremin ardından Fethiye ilçesine geldi. Kız arkadaşı Zehra Kaygas ise depremin ardından ailesiyle Dulkadiroğlu ilçesinde çadırda yaşamaya başladı.

Ailelerinin de onayıyla evlilik kararı alan çift için Fethiye Belediyesi'nden nikah tarihi alındı. Kararın ardından Zehra Kaygas da Fethiye'ye geldi. Genç çift, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde kıyılan nikahla evlendi.

Damat Yaşar, gazetecilere, depremin ardından ailesiyle geldiği Fethiye'de herkesin kendilerine yardımcı olduğunu anlattı.

Yaşar, eşiyle Fethiye'de yeni bir hayat kurmak istediklerini kaydetti.

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