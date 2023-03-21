Datça'da parka zarar verilmesi tepki çekti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi çocuk parkında bulunan oyuncaklara ve parkelere zarar verilmesi tepkiye neden oldu.

İskele Mahallesinde bulunan Arif Akkurt Parkı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Parkta yakılan ateşin belediye ekiplerince söndürülmesinin ardından, Datça Belediyesi konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Son zamanlarda parklara zarar verilmeye ve ateş yakılmaya başlandığı belirtilen paylaşımda, "Bu parkta oyun grubu alev almak üzereyken söndürüldü. Datça Belediyesi olarak suç duyurusunda bulunduk. İzinsiz ateş yakanlar ve zarar verenler hakkında cezai işlemler uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

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