Muğla'da belediye işçisi, bulduğu 28 bin lirayı sahibine ulaştırdı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye personelinin yerde bulduğu 28 bin lira sahibine teslim edildi.

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Mehmet Tosun, Foça Mahallesi Çalış mevkisinde ağaç budadığı sırada yerde sırt çantasını fark etti.

Çantanın içinde bir miktar para olduğunu gören Tosun, durumu birim amirlerine bildirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü şefi Erkan Zorbaş ile Tosun, parasını kaybettiğini belirterek belediye başvuran kişiye 28 bin liranın bulunduğu çantayı teslim etti.

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