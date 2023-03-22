Fethiye açıklarında su alan lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında su alan lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 25 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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