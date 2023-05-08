AK Parti Milletvekili Adayı Tan, seçim çalışmalarını sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Eylem Tan, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde seçim çalışmalarına devam etti.

Kavaklıdere ilçesinde esnafla bir araya gelen Tan, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Tan, yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarında Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dev projelerle girildiğini söyledi.

Muhalefetin proje değil kaos vadettiğini savunan Tan, "Türkiye'nin yükselişi durdurulamayacak. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kapı kapı dolaşarak ülkemiz üzerinde oynanan oyunları anlatmaya devam edeceğiz. Necip milletimiz bütün olanları görüyor. Sandıkta hak ettikleri dersi de vereceklerine inanıyoruz. 'Demokrasi, özgürlük' diyenler tehdit dilini kullanıyor. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi tehdit etmekten geri durmuyorlar." diye konuştu.

Tan, daha sonra Menteşe’de esnafı ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Tan’a ziyaretlerinde İl Başkanı Gültekin Akça, Teşkilat Başkanı Şenol Demirtaş, Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, Menteşe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Şahin ile partililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.