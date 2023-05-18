Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

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MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hafta nedeniyle düzenlenen kutlamalar kapsamında Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Menteşe'den, Seydikemer'e, Datça'dan, Milas'a, Fethiye'den, Bodrum'a tüm ilçelerde etkinlikler yapılıyor.

Merkez ilçe Menteşe'de atletizm, 3X3 basketbol, jimnastik, futbol, boks müsabakaları ve uçurtma şenliği, Milas’ta badminton, atletizm, voleybol, 3X3 basketbol, masa tenisi ve futbol turnuvası, Köyceğiz’de voleybol, kano ve bisiklet yarışları, Kavaklıdere’de Gençlik Yürüyüşü, voleybol ve 3X3 Basketbol turnuvası, Ula’da voleybol ve futsal turnuvası, Seydikemer'de atletizm ve voleybol müsabakaları, Marmaris’te atletizm yarışları, Dalaman’da 3X3 basketbol, tenis ve futbol turnuvası, Fethiye’de voleybol, atletizm ve karate müsabakaları, Datça’da hokey müsabakası, Bodrum’da 3X3 basketbol turnuvası, Yatağan’da ise güreş müsabakaları tamamlandı.

Kentte 15-21 Mayıs Gençlik Haftası boyunca 100'den fazla gençlik ve spor etkinlikleri düzenlenecek.

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