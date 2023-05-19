Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Muğla'da tamamlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 mücadeleden oluşan yarışlara, 19 ülkeden 69 teknede 528 sporcu katıldı.

Yarışın son gününde Göcek Koyu içinde start alan yelkenciler, Göcek Adası, Yassıca Ada ile Zeytin Adası'ndan dönüp tekrar koy içinde yarışı tamamlandı.

GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların sorunsuz tamamlandığını, gelecek yıl etkinliği daha fazla katılımla düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Son gün yarışında sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:





IRC-1

1- Favorit (Ermolenko Viacheslav)

2- 1925 (Tora Kutoğlu)

3- Lagertha (Petr Kochnev)





IRC-2

1- Fox-L (Rasim Hamidov)

2- Courrıer Du Coeur (Nikita Stralskii)

3- My Olga (Boris Gusev)





IRC-3

1- Space Jockey (Viktor Zakharov)

2- Marmarisa (Gleb Semerenko)

3- Agıle (Oleg Kalinin)





IRC-4

1- Enchantment Of Sakhalin (Oleg Nikolaychuk)

2- Armador (Yulia Skachkova)

3- Looping (Yury Shuvalov)





IRCCHR-1

1- Imagıne (Alexander Sahtrov)

2- Deneb (Andrey Novikov)

3- Taurus 6 (Dmitrii Kursin)





IRCCHR-2

1- Northberry Blu (Nikita Vavilov)

2- Pandeıa (Iurii Taperov)

3- Ambiente 5 (Aleksandr Zharkov)





IRCCHR-3

1- Orıon (Andrei Morozov)

2- Babe (Oleg Kuragin)

3- Batukaan (Roman Mironov)

Yarışların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.





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