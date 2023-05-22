Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde, hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ile "basit yaralama" suçlarında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. Bozyer Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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