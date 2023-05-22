Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum, Seydikemer ve Milas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan istihbari çalışmalarda, Bodrum, Seydikemer ve Milas ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, iklimlendirme sistemi, ışık ve pervane ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.



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