AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Fethiye’de muhtarlarla buluştu

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla'nın Fethiye ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki toplantıda konuşan Otgöz, 35 yıldır millete ve vatanıma hizmetkarlık yaptığını söyledi.

TBMM'de de en iyi şekilde halka hizmet edeceğini ifade eden Otgöz, 28 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

AK Parti İlçe başkanı Turhan Kovancı'nın konuşmasının ardından heyet, muhtarların taleplerini dinledi.

- AK Parti üyelerine rozet takıldı

AK Parti İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen törene Milletvekili Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile Kovancı ve partililer katıldı.

Törende, Gelecek Partisi Fethiye Kurucu Başkanı olan Sadet Kansız ile yönetimi, Deva Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsa Özdemir ve yeni katılan üyelere AK Parti rozeti takıldı.

İl Başkanı Akça, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin doğru tercih olduğunu, 28 Mayıs'taki seçimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkacağını kaydetti.

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