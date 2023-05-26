Muğla'da trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Pala'nın (25) cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ula Geri Gönderme Merkezinde görevli Mustafa Pala, dün 48 EJ 503 plakalı motosikletle, Ula-Çiçekli kara yolu Yüksekokul Kavşağı'nda R.C'nin kullandığı 48 PL 644 plakalı otomobille çarpışarak hayatını kaybetti.

Pala için Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene Mustafa Pala'nın abisi Tayfun Pala, yengesi Begüm Pala, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve çalışma arkadaşları katıldı.

Törende Pala'nın özgeçmişi okundu, dua edildi.

Pala'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.

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