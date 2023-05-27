Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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