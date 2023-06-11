Muğla'da firari hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

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