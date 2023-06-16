Muğla'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında düzenlenen 4. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan yarışmaya, bu yıl Milas, Menteşe, Bodrum, Datça, Fethiye, Yatağan, Seydikemer, Dalaman, Kavaklıdere ve Köyceğiz'den 134 üretici firma ve marka katıldı.

En fazla başvurunun Milas'tan yapıldığı yarışmada, 12 organik ve 25 de iyi tarım uygulaması ile üretilen zeytinyağları beğeniye sunuldu.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, törende yaptığı konuşmada, 2019 yılında 70 üreticinin başvurduğu yarışmaya bu yıl 134 üreticinin katıldığını, yarışma ile 4 yılda 39 yeni zeytinyağı markasının da ortaya çıktığını söyledi.

Ekip arkadaşlarıyla odada oturmayıp sahada üreticilerle kol kola çalıştıklarını vurgulayan Saylak, en büyük hayallerinin ise Muğla zeytinyağını dünyada aranan bir ihraç ürünü haline getirmek olduğunu dile getirdi.

Törende, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Daha sonra yarışmaya katılan üreticilere teşekkür belgeleri verildi.

Program sonunda altın, gümüş, bronz ve jüri özel kategorilerinde kalite ödüllerini almaya hak kazanan üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

Program sonunda yapılan çekilişle de üreticilere çeşitli ekipmanlar hediye edildi.

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