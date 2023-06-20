Datça'da kadın girişimci evinin bahçesinde ipek böceği yetiştiriyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde kadın girişimci, evin bahçesinde ipek böceği yetiştirip atölyesinde yaptığı ipek dokumayla unutulmaya yüz tutan geleneği sürdürüyor.

Hızırşah Mahallesi'nde yaşayan Özlem Görgülü (43), 13 yıl önce Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) açtığı kursla ipek böceği yetiştirmek için kolları sıvadı. Kursun ardından evinin bahçesinde ipek böceği yetiştirmeye başlayan Görgülü, aynı zamanda kurduğu atölyesinde ipek kumaşları dokuyor.

İlçede ipek üretimine devam eden tek kadın olan Görgülü, unutulmaya yüz tutan ipek üretimine devam ediyor.

Görgülü, AA muhabirine, kursun ardından birçok arkadaşının ipek ürettiğini şimdi ise ilçede sadece kendisinin üretim yaptığını söyledi.

İpek böceğinin kozadan çıkış süreci ve beslenmesini anlatan Görgülü, "Ne kadar güzel bakar ve beslersem o kadar çok ipek elde ediyoruz. Şu an kozalarımız oldu. Sarma ve bükü işleminden sora güneşte kuruttuğumuz ipeklerimiz el tezgahında dokumaya hazır hale gelecek. Tezgahtan çıkan kumaş sert olduğu için 6 saat beyaz sabunla kaynatıyorum ki yumuşasın. Daha sonra kendi elde ettiğim kök boyalarıyla boyuyorum. İpek kumaşları bu aşamalardan sonra satışa sunuyorum." diye konuştu.

Görgülü, sağlığı elverdiği sürece geleneği sürdürmek istediğini kaydetti.

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