Muğla'da "100 Yılın Yangını" belgeselinin galası yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, gazeteci Kenan Gürbüz'ün yönetmenliğini, Bulut Tanyeri'nin de Görüntü Yönetmeliğini yaptığı "100 Yılın Yangını" belgeseli izleyiciyle buluştu.

Marmaris ilçesinde 3 yıl önce 29 Temmuz'da başlayan ve Köyceğiz, Kavaklıdere, Dalaman, Milas, Menteşe, Yatağan ve Seydikemer ilçelerinde 15 gün devam eden orman yangınlarında görev alan alev savaşçılarının ve gönüllülerin hikayelerinin anlatıldığı belgesel için Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MUTSO) gala düzenlendi.

- "Okullarda ders nitelinde gösterilmeli"

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, galada yaptığı konuşmada, orman teşkilatının yangınlarda cansiperane çalıştığını söyledi.

Alev savaşçılarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Soykan, yangınlarda hayatını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akpınar'a Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Soykan, hazırlanan belgeselin de okullarda ders niteliğinde gösterilmesi gerektiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

- "15 günde 77 yangın meydana geldi"

Belgeselin yönetmeni gazeteci Kenan Gürbüz de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında, 29 Temmuz'da Marmaris Armutalan'da çıkan orman yangınıyla başlayan ve 12 Ağustos'ta Köyceğiz'deki orman yangınının kontrol altına alınmasıyla son bulan süreçte adeta yangın fırtınası yaşandığını söyledi.

15 günde 45'i orman, 32'si ziraat yangını olmak üzere toplam 77 yangının meydana geldiğine dikkati çeken Gürbüz, deprem ve sel konusunda tecrübeli olan AFAD ekiplerinin Muğla ve Antalya'da afet boyutuna ulaşan yüzyılın orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Marmaris'in ardından Köyceğiz'de başlayan ve neredeyse Muğla'nın tamamını etkileyen orman yangınlarında tüm dünyanın, Türkiye'nin, Muğla halkının ve farklı düşüncelere sahip STK'ların kurtuluş savaşındaki milli mücadele ruhuyla hareket ettiğini anlatan Gürbüz, "Muğla'mızın efeleri, her yaştan insan. Yaşlısı, kadını, genci ve çocukları alev savaşçılarının yardımına koştu. Köyceğizli ve Kavaklıdereli kadınlarımızın fedakarlıkları günlerce konuşuldu." dedi.

- Şehit ormancının son görüntüleri duygulandırdı

Belgeselde, Marmaris'te yaşanan orman yangınında şehit olan orman işçisi Hasdemir'in vefatından önce çekilen ve ilk defa yayınlanan görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Şehit orman işçisinin arkadaşları o gün alevlerin arasında verdikleri mücadeleyi ve Hasdemir'in nasıl şehit olduğunu anlattı.

Belgesel gösterimi sırasında şehit ormancı Hasdemir'in eşi Ayşegül Hasdemir ve şehit Şahin Akdemir'in babası Durali Akdemir ve yakınlarının göz yaşlarını tutamadığı gözlendi.

Gösterime Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, 27. dönem AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 27. dönem AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, 27. dönem CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuhran Kaçar, Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ile vatandaşlar katıldı.