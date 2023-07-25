Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da "100 Yılın Yangını" belgeselinin galası yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 23:30
        Muğla'da "100 Yılın Yangını" belgeselinin galası yapıldı

        MUĞLA (AA) - Muğla'da, gazeteci Kenan Gürbüz'ün yönetmenliğini, Bulut Tanyeri'nin de Görüntü Yönetmeliğini yaptığı "100 Yılın Yangını" belgeseli izleyiciyle buluştu.

        Marmaris ilçesinde 3 yıl önce 29 Temmuz'da başlayan ve Köyceğiz, Kavaklıdere, Dalaman, Milas, Menteşe, Yatağan ve Seydikemer ilçelerinde 15 gün devam eden orman yangınlarında görev alan alev savaşçılarının ve gönüllülerin hikayelerinin anlatıldığı belgesel için Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MUTSO) gala düzenlendi.

        - "Okullarda ders nitelinde gösterilmeli"

        Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, galada yaptığı konuşmada, orman teşkilatının yangınlarda cansiperane çalıştığını söyledi.

        Alev savaşçılarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Soykan, yangınlarda hayatını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akpınar'a Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

        Soykan, hazırlanan belgeselin de okullarda ders niteliğinde gösterilmesi gerektiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        - "15 günde 77 yangın meydana geldi"

        Belgeselin yönetmeni gazeteci Kenan Gürbüz de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında, 29 Temmuz'da Marmaris Armutalan'da çıkan orman yangınıyla başlayan ve 12 Ağustos'ta Köyceğiz'deki orman yangınının kontrol altına alınmasıyla son bulan süreçte adeta yangın fırtınası yaşandığını söyledi.

        15 günde 45'i orman, 32'si ziraat yangını olmak üzere toplam 77 yangının meydana geldiğine dikkati çeken Gürbüz, deprem ve sel konusunda tecrübeli olan AFAD ekiplerinin Muğla ve Antalya'da afet boyutuna ulaşan yüzyılın orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

        Marmaris'in ardından Köyceğiz'de başlayan ve neredeyse Muğla'nın tamamını etkileyen orman yangınlarında tüm dünyanın, Türkiye'nin, Muğla halkının ve farklı düşüncelere sahip STK'ların kurtuluş savaşındaki milli mücadele ruhuyla hareket ettiğini anlatan Gürbüz, "Muğla'mızın efeleri, her yaştan insan. Yaşlısı, kadını, genci ve çocukları alev savaşçılarının yardımına koştu. Köyceğizli ve Kavaklıdereli kadınlarımızın fedakarlıkları günlerce konuşuldu." dedi.

        - Şehit ormancının son görüntüleri duygulandırdı

        Belgeselde, Marmaris'te yaşanan orman yangınında şehit olan orman işçisi Hasdemir'in vefatından önce çekilen ve ilk defa yayınlanan görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

        Şehit orman işçisinin arkadaşları o gün alevlerin arasında verdikleri mücadeleyi ve Hasdemir'in nasıl şehit olduğunu anlattı.

        Belgesel gösterimi sırasında şehit ormancı Hasdemir'in eşi Ayşegül Hasdemir ve şehit Şahin Akdemir'in babası Durali Akdemir ve yakınlarının göz yaşlarını tutamadığı gözlendi.

        Gösterime Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, 27. dönem AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 27. dönem AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, 27. dönem CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuhran Kaçar, Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ile vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor

        Benzer Haberler

        Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı Bodrum'dan start aldı
        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı Bodrum'dan start aldı
        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı Bodrum'da başladı
        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı Bodrum'da başladı
        'Oyuna gelmeyin, bindiğiniz dalı kesmeyin, enerji hayattır'
        'Oyuna gelmeyin, bindiğiniz dalı kesmeyin, enerji hayattır'
        Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı
        Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı
        Muğla'da sendikalı termik santral ve maden işçilerinden basın açıklaması
        Muğla'da sendikalı termik santral ve maden işçilerinden basın açıklaması