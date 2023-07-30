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        Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 21:15
        Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu.

        Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, farklı kategorilerde 22'si başpehlivan 350 güreşçi katıldı.

        Güreşlerde, İsmail Koç ile Ali Yanatma arasındaki başpehlivanlık müsabakasını Koç kazandı. Güreş ağalığını ise 625 bin liraya iş insanı İsmail Tekin aldı.

        Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AA muhabirine, Yörük Türkmen geleneklerinin olmazsa olmazı olan ata sporu yağlı güreşleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarma gayretinde olduklarını söyledi.

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