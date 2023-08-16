Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Marmaris'e "Seabourn Encore" 586 yolcusuyla geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'e "Seabourn Encore" 586 yolcusuyla geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Bahama bayraklı "Seabourn Encore​​​​​​​" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret etti.

        Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine yanaştırılan Bahama bayraklı 210 metrelik gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz uyruklu 586 yolcu ile 460 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

        Çıktığı tur kapsamında Antalya Limanı'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Kos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut fiyat değişimi açıklandı
        Konut fiyat değişimi açıklandı
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        İstanbul'da deprem güçlendirmesi yapılan okullarda son durum!
        İstanbul'da deprem güçlendirmesi yapılan okullarda son durum!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!

        Benzer Haberler

        Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: "Zor bir lig olacak"
        Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: "Zor bir lig olacak"
        Servis minibüsünün arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Servis minibüsünün arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Bodrum'da ticari minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Bodrum'da ticari minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Fethiye'de caretta carettaları koruma çalışmaları sonuç veriyor
        Fethiye'de caretta carettaları koruma çalışmaları sonuç veriyor
        Bodrum FK seriyi sürdürecek
        Bodrum FK seriyi sürdürecek
        Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı