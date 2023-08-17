Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da geçici hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi ediliyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da geçici hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi ediliyor.

        Ortakent Mahallesi Deniz Sokak'ta yaralı bulunan ve vatandaşlarca Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine teslim edilen bukalemun tedaviye alındı.

        Barınak veterinerlerinden Kubilay Cici, yaptığı açıklamada, yüzünde ve gözünde kanamalar olan bukalemunu tedaviye alıp ilk muayenesini yaptıklarını söyledi.

        Kanamanın gözünden kaynaklandığını tespit edip bölgeyi temizleyip antibiyotik tedavisine başladıklarını belirten Cici, "Dişi olan bu Akdeniz bukalemunu bölgede çok yaygındır. Bukalemunun tedavisinin takibini yapıyoruz. Bir hafta daha tedaviye devam edip durumuna bakacağız." dedi.

        Yetkililer tarafından bu hafta barınağa getirilen kanadına misina dolanmış martı, halsiz kumru yavrusu, pençesinde kırık olan şahin ve kabuğunda kırıklar olan kaplumbağanın da tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Sağlık kontrolleri tamamlanan hayvanların, muayene ve tedavilerinin ardından Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edileceği öğrenildi.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğünün doğadaki bütün canlıların tedavilerini ve bakımlarını belediyenin yetkileri ölçüsünde yapmaya gayret ettiğini bildirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı

        Benzer Haberler

        Bodrum'da yaralı bulunan gümüş martı tedavi edildi
        Bodrum'da yaralı bulunan gümüş martı tedavi edildi
        Muğla'da gönüllü gençler antik kentte kitap okudu, tiyatro sergiledi
        Muğla'da gönüllü gençler antik kentte kitap okudu, tiyatro sergiledi
        Muğla'da 18 uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
        Muğla'da 18 uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
        Bodrum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastanelere başvurdu
        Bodrum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastanelere başvurdu
        Fethiyespor, Abdullah Balıkçı'yı kadrosuna kattı
        Fethiyespor, Abdullah Balıkçı'yı kadrosuna kattı
        Evlilik teklifine "evet" yanıtını gökyüzünde aldı
        Evlilik teklifine "evet" yanıtını gökyüzünde aldı