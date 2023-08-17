Bodrum'da geçici hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi ediliyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi ediliyor.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi ediliyor.

Ortakent Mahallesi Deniz Sokak'ta yaralı bulunan ve vatandaşlarca Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine teslim edilen bukalemun tedaviye alındı.

Barınak veterinerlerinden Kubilay Cici, yaptığı açıklamada, yüzünde ve gözünde kanamalar olan bukalemunu tedaviye alıp ilk muayenesini yaptıklarını söyledi.

Kanamanın gözünden kaynaklandığını tespit edip bölgeyi temizleyip antibiyotik tedavisine başladıklarını belirten Cici, "Dişi olan bu Akdeniz bukalemunu bölgede çok yaygındır. Bukalemunun tedavisinin takibini yapıyoruz. Bir hafta daha tedaviye devam edip durumuna bakacağız." dedi.

Yetkililer tarafından bu hafta barınağa getirilen kanadına misina dolanmış martı, halsiz kumru yavrusu, pençesinde kırık olan şahin ve kabuğunda kırıklar olan kaplumbağanın da tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Sağlık kontrolleri tamamlanan hayvanların, muayene ve tedavilerinin ardından Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edileceği öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğünün doğadaki bütün canlıların tedavilerini ve bakımlarını belediyenin yetkileri ölçüsünde yapmaya gayret ettiğini bildirdi.