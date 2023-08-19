Muğla'da cayrokopterli trafik denetimi yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan "cayrokopter" destekli trafik denetiminde, 2 araç trafikten men edildi, kural ihlali yapan 8 sürücüye ceza yazıldı
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yatağan-Kavaklıdere kara yolunda cayrokopterle denetim gerçekleştirdi.
Uygulamada, son dönemde artış gösteren motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önlenmesi maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı Envanterine yeni katılan cayrokopter ile havadan trafik denetimi icra edildi.
Denetiminde, 2 araç trafikten men edildi, kural ihlali yapan 8 sürücüye cezai işlem uygulandı.