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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 19:06
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat: Bodrum İlçe

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Emre Doğu, Sabri Öğe

        Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde, Brazao (Dk. 85 Adem Metin Türk), Üzeyir Ergün (Dk. 90+1 Omar İmeri), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Celal Dumanlı), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen (Dk. 89 Eren Albayrak), Burak Çoban (Dk. 61 Haqı Osman)

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 86 Fırat Şaşi), Eren Tozlu (Dk. 90+2 Hüseyin Mevlütoğlu), Muhammed Emin Yavaş (Dk. 46 Hasan Batuhan Artarslan), Özgür Sert, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90+3 Yakup Kırtay), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 52 Rosheuvel)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Muhammed Emin Yavaş, Dk. 36 Eren Tozlu, Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 67 Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK), Dk. 80 Brazao (Bodrumspor)

        MUĞLA (AA) - Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

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