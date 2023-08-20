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        Muğla'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 19:27
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        Muğla'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        MUĞLA (AA) - Muğla'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Ali Çam'ın kullandığı 48 AAP 063 plakalı motosiklet, Muğla-Marmaris kara yolu Gökçe mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Çam'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, motosikletin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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