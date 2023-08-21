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        Muğla'da motosikletinde yatar halde seyreden sürücüye ceza kesildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosiklette yatar halde seyreden sürücüye 19 bin 310 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:57
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        Muğla'da motosikletinde yatar halde seyreden sürücüye ceza kesildi
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosiklette yatar halde seyreden sürücüye 19 bin 310 lira ceza uygulandı.

        İnönü Caddesi'nde bir kişinin 48 RV 420 plakalı motosikletinin üzerinde yatar vaziyette trafikte hızla ilerlediğini görenler o anları cep telefonuyla kaydetti.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaparak sürücünün F.E.G. olduğunu tespit etti.

        Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, 19 bin 310 lira ceza uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi.

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