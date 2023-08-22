Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Jandarma, 79 saatlik görüntü ve 432 aracı inceleyerek ormanı yakan zanlıyı buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:05 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma, 79 saatlik görüntü ve 432 aracı inceleyerek ormanı yakan zanlıyı buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'da 160 hektarlık alanın yanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin, jandarma ekibinin 79 saat görüntü ve 432 aracı incelemesiyle yakalandığı öğrenildi.

        Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan M.D'nin yakalanması için jandarma ekibi titiz bir çalışma yürüttü.

        Ortaya çıkan ayrıntılara göre, JASAT ekibi, yanan alanda bulduğu hafif şiddette patlayıcı bulunan bir torpil parçasını incelemeye aldı.

        Bölgedeki 17 iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarından 79 saatlik görüntüyü ve yangının çıktığı güzergahı kullanan 432 aracı inceleyen ekipler, şüphelinin yangın esnasında kullandığı aracı tespit etti. Plakası belirlenen araçtan kimliği de tespit edilen zanlı adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede de yangın sırasında çekilen görüntüler ortaya çıktı.

        Öte yandan, şüphelinin evinde yapılan aramada ise çamaşır makinesine gizlenen çok sayıda patlamamış torpil, maske, av tüfeği ve evin bahçesinde deneme amacıyla patlatılmış çok sayıda torpil parçası bulundu.

        Tutuklanan şüphelinin 12'si hırsızlık olmak üzere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" gibi suçlardan 18 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

        Milas-Bodrum Havalimanı yolunda 14 Temmuz'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürülmüştü. Yangında 160 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Yangına ilişkin Milas Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada jandarma ekibince gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Pusu kurulan araçtaki kız çocuğu hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki kız çocuğu hayatını kaybetti!
        Dehşet anı kamerada! 2 baba 2 oğul kaza kurbanı!
        Dehşet anı kamerada! 2 baba 2 oğul kaza kurbanı!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı
        Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı
        Oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı
        Olgun Şimşek, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı
        Olgun Şimşek, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı
        Datça'da bir kişi denizde ölü bulundu
        Datça'da bir kişi denizde ölü bulundu
        Asarcık Tepesi'nde Orta Tunç Çağı'ndan günümüze yerleşim izleri bulundu
        Asarcık Tepesi'nde Orta Tunç Çağı'ndan günümüze yerleşim izleri bulundu
        Dalaman Kitap Günleri etkinliği başladı
        Dalaman Kitap Günleri etkinliği başladı
        Muğla'da su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Muğla'da su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı