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        Fethiye'de emniyetin "Gönül Bağı Projesi" ile engelli öğrenci tekerlekli sandalyeye kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 19:07 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:07
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        Fethiye'de emniyetin "Gönül Bağı Projesi" ile engelli öğrenci tekerlekli sandalyeye kavuştu
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş kadını engelli öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğince başlatılan "Gönül Bağı Projesi" kapsamında, polis ekipleri kentteki engellileri ziyaret ediyor.

        Proje kapsamında ziyaret edilen engelli Hamza Yiğit Muştu ile ilgili paylaşımdan etkilenen iş kadını Gülzade Gürel, polis ekiplerine ulaşarak öğrenciye yardımcı olmak istediğini iletti.

        Tekerlekli sandalye alarak polis ekibine teslim eden Gürel, engelli öğrencinin yüzünü güldürdü.

        İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'nun koordinesindeki projeyi yürüten Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Gökhan Kam, proje vesilesiyle engelli bireylerin mutluluklarına şahit olduklarını dile getirdi.

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