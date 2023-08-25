Muğla'da "Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla’nın Menteşe ilçesinde bu yıl 36’ncısı düzenlenen “Buzağı Güzellik Yarışması”nda 16 buzağı birincilik için yarıştı.

Yerkesik Mahallesi’nde geleneksel hale gelen yarışmada, çevre köylerden araçlarla getirilen buzağılar, jüri tarafından boy, kilo, karakter ve sağlık açısından değerlendirmeye alındı.

Sahiplerince süslenen buzağılar tek tek jüri önünden geçirildi.

Güzellik ve süsleme yarışmasında Nazlı Çataltepe’nin buzağısı birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Çınar Çakmak’a ait buzağı, üçüncü ise Mehmet Alp’in buzağısı oldu. Dereceye giren hayvan sahiplerine çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yerkesik Mahallesi’nin en güzel geleneğinin Yörük kültürünün bir parçası olan boğa güreşleri olduğunu söyledi.

Boğa güreşlerini 36 yıldır devam ettirdiklerini belirten Gümüş, “Bizler de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Küçük boğalarımızın yani buzağılarımızın da bugün güzellik yarışmasını sizlerle beraber yapıyoruz. Katılan yarışmacılarımıza, yetiştiricilerimize canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak da yarışmanın amacının dikkat çekmek olduğunu dile getirerek, geleneksel Yörük kültürünün altyapısını oluşturan bir gelenek olduğunu aktardı.