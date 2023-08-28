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        Muğla'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 18:17 Güncelleme: 28.08.2023 - 18:17
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        Muğla'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.B. idaresindeki 48 ADJ 380 plakalı otomobil ile M.E'nin kullandığı 48 SY 605 plakalı motosiklet Süleyman Demirel Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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