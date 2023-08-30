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        Muğla'da ekmek arasına gizlenmiş tabanca yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 18:28 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:28
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        Muğla'da ekmek arasına gizlenmiş tabanca yakalandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada ekmeğin içerisine gizlenmiş halde tabanca ele geçirildi.

        Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Milas'a il dışından tabanca getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İlçe girişindeki kontrol noktasında şüpheli araçları durduran ekipler, K.T'nin poşetinde bulunan ekmeği inceledi.

        Ekipler ekmek içerisine gizlenmiş halde tabanca ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.

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