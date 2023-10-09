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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı

        Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:04 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:04
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı
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        Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 34 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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