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        Çam balı için ihtiyaç duyulan nemli ortamın oluştuğu Muğla'da rekoltenin artması bekleniyor

        DURMUŞ GENÇ - Çam balında yüksek verim için gerekli olan nemli ortamın oluştuğu Muğla'da rekoltede önemli artış öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:00 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:00
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        Çam balı için ihtiyaç duyulan nemli ortamın oluştuğu Muğla'da rekoltenin artması bekleniyor
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        DURMUŞ GENÇ - Çam balında yüksek verim için gerekli olan nemli ortamın oluştuğu Muğla'da rekoltede önemli artış öngörülüyor.

        Türkiye'nin birçok bölgesinde ilkbahardaki çiçek balı hasadının ardından yola çıkan gezgin arıcılar, kamyonlara yükledikleri kovanlarıyla Muğla'ya geldi. Arıcılar, 2021'de günlerce devam eden yangınlarda tahrip olan bal ormanlarının yerine farklı alanlara yönlendirildi.

        Zengin flora ve faunaya sahip Muğla'daki ormanlık alanlara konulan kovanlardan çam balı hasadı yapılmaya başlandı.

        Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, AA muhabirine, Türkiye'deki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin bu kentte yapıldığını söyledi.

        Muğla ve ilçelerinde 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını dile getiren Türk, kentin il dışından gelen arıcılarla yaklaşık 2,5 milyon kovana ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Bölgede 2 yıl önceki orman yangınlarında özellikle çam balı alanlarında büyük zarar oluştuğuna dikkati çeken Türk, yeni sahalar oluşturarak bu hasarı telafi etmeye çalıştıklarını anlattı.

        - "Hava şartları böyle devam ederse eski günlere döneriz"

        İlkbaharda yaylalara çiçek balı için giden arıcıların kuraklık nedeniyle istedikleri kadar bal alamadıklarını belirten Türk, aşırı yağışın hazirana kadar devam etmesi nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

        Türk, yağmurların sona ermesi ve havanın birden ısınmasıyla kırlarda az da olsa bal elde ettiklerini, sonrasında çam balı için yeniden Muğla'ya döndüklerini dile getirdi.

        Bu yıl iklim şartlarının çam balı için uygun olduğunu vurgulayan Türk, "Geçen yıla göre bu sene daha iyiyiz. Bölgedeki arıcılarımızın büyük bölümü ilk bal sağımlarını yaptı. İkinci hasada başlayan arıcılarımız var. Çam balı bize bir umut verdi. 'Yeniden küllerinden doğdu.' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Çam balı için mutlaka nem ve yağmura ihtiyaç duyduklarını anlatan Türk, "Bu sene o şartlar oluştu ve şu an durum çok iyi. Hava şartları böyle devam ederse eski günlere döneriz ve bal verimi artar." diye konuştu.

        Türk, çam balı için henüz fiyat açıklanmadığını belirterek, değerinde bir fiyat beklentisinde olduklarını kaydetti.

        Bölgedeki orman yangınlarından önce iklim şartlarının da uygun olduğu yıllarda Muğla'da yaklaşık 30 bin ton civarında çam balı hasadı yaptıklarını söyleyen Türk, "Yangınlardan sonra çam balı sahaları zarar gördüğü için geçen yıl 5 bin ton çam balı aldık. Bu sene yaklaşık 10 bin ton civarında çam balı almayı bekliyoruz. Önümüzdeki yıl da inşallah hava şartları böyle giderse 15-20 bin tona doğru gider. Tabii ki kuraklık olmazsa." değerlendirmesinde bulundu.

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