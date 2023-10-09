Lüks motor yatlar Marmaris'e kargo gemisiyle getirildi
Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için 2 kargo gemisiyle 4 lüks motor yat getirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için 2 kargo gemisiyle 4 lüks motor yat getirildi.
Marmaris Körfezi'ne öğle saatlerinde giriş yapan 22 bin 362 groston ağırlığında, 166 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki kargo gemisi "Baltic Harmony", Marmaris Cruise Port'a yanaştırıldı.
Gümrük işlemlerin tamamlanmasının ardından gemideki 2 yat, dev liftler yardımıyla denize indirildi.
Pire Limanı'ndan getirilen yatların bakım ve onarımlarının ilçede yapılacağı öğrenildi.
Alargada bekletilen 18 bin 189 groston ağırlığında, 161 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki kargo gemisi "BBC Elisabeth"in ise İtalya Genova Limanı'ndan geldiği ve 2 motor yatı ilçeye bırakacağı belirtildi.
Öte yandan, kargo gemisi "Baltic Harmony"ye yüklenen 4 motor yatın da Avusturalya'ya götürüleceği kaydedildi.