Bodrum'da su ihtiyacı yeni açılacak sondaj kuyularıyla sağlanacak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Baki Ülgen, Bodrum'da su ihtiyacını karşılayan Mumcular ve Geyik barajlarında su miktarının dip seviyeye düşmesi nedeniyle yeraltı su kaynakları için yeni sondaj kuyuları açılacağını bildirdi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Baki Ülgen, Bodrum'da su ihtiyacını karşılayan Mumcular ve Geyik barajlarında su miktarının dip seviyeye düşmesi nedeniyle yeraltı su kaynakları için yeni sondaj kuyuları açılacağını bildirdi.

Ülgen, Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ilçede uzun süredir su sorunu yaşandığını belirtti.

Su ihtiyacının karşılandığı Mumcular ve Geyik barajlarındaki suyun bittiğini, takviye amaçlı sondaj yöntemiyle yeraltı su kaynaklarında da büyük ölçüde azalma yaşandığını anlatan Ülgen, şunları söyledi:

"2015'te 75 bin olan abonemiz bugün itibariyle 97 bine ulaştı. Abone sayısında yüzde 29'luk bir artış var. Aynı yılda Bodrum'un tamamına verdiğimiz su 12 milyon metre küpken, 2022'de verdiğimiz su 17 milyon 750 bin metre küp oldu. Su tüketimindeki artış ise yüzde 45 seviyesinde. Daha önce takviye amaçlı açtığımız sondajlarda da su miktarları azaldı. DSİ ve kurum içinde görüşmelerimiz oldu. Bu olağanüstü halle ilgili yeni sondaj çalışmalarımızla Bodrum'a su getirmeyi planlıyoruz."

Ülgen, Mumcular ve Geyik barajlarında ölü hacim denilen su alma ağzının altında kalan bölgedeki suyu da pompalar yardımıyla tesise ulaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

- "Lüks olarak tüketilen suyun kesilmesi gerekiyor"

Bodrum'da lüks tüketime biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ülgen, havuzlarda veya lüks olarak tüketilen bütün suların kesilip sadece insanların tüketimine açılması tavsiyesinde bulundu.

Yeraltı su kaynaklarının da azalabileceğini ifade eden Ülgen, herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.