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        Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede 48 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:33
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        Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede 48 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas ilçesi Kuyucak Adabükü Koyu'nda yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

        Hareket halindeyken durdurulan yelkenli teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

        Datça açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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